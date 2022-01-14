«Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины в другой способ, кроме как путем импичмента», — сообщила Совгиря.
По ее словам, суд готов рассмотреть дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения заседания.
Ранее Янукович подал в суд иск против Верховной Рады по поводу признания депутатами факта его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.
На Украине Янукович приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по делу о госизмене и разгоне Евромайдана.