Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в суд очередной иск против Верховной рады, сообщила 14 января в Facebook представитель парламента в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольга Совгиря

«Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания Президента Украины в другой способ, кроме как путем импичмента», — сообщила Совгиря. «Янукович может выиграть у Украины». Вернется ли бывший президент, чтобы отомстить © РИА Новости, Коллаж Украина.ру

По ее словам, суд готов рассмотреть дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения заседания.

Ранее Янукович подал в суд иск против Верховной Рады по поводу признания депутатами факта его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.

На Украине Янукович приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по делу о госизмене и разгоне Евромайдана.