Несостоявшийся президент Венесуэлы Хуан Гуайдо осудил возможность развёртывания российских военных в этой стране. Об этом сообщил 13 января официозный венесуэльский веб-сайт laiguana.tv

По сообщению издания, бывший председатель венесуэльского парламента сослался на статью 13 Конституции страны, которая запрещает нахождение в стране «иностранных военных баз или объектов, имеющих военные цели, каким-либо образом, любой державы или коалиции держав».

«Россия не исключает использования Венесуэлы или Кубы в качестве базы в случае обострения конфликта с США. Мы говорим, что наша страна свободна и суверенна, это установлено Конституцией. Я хочу знать, как отреагируют Вооружённые силы на такое самоуправство», — заявил Гуайдо.

МИД Украины: Киев признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Комментарии читателей издания не заставили себя долго ждать.

«Слушай, болван, [непечатно], хватит нести чушь, ведь ты сам требовал, чтобы в страну [Венесуэлу] было совершено вторжение», — высказался пользователь сети Facebook Франклин Гомес.

«Хоть бы Россия построила свои военные базы в Венесуэле, тогда посмотрим, что будет делать Колумбия со своими американскими базами. Гуайдо — чокнутый злыдень, который просил, чтобы США вмешались [в Венесуэле]», — написала Йолифер Солер, ещё одна пользовательница той же социальной сети.

«Он вообще сбрендил, сам же просит, чтобы Венесуэлу блокировали и хочет военного вторжения», — напомнил Эдгар Осорио.

Из 29 опубликованных на 15:20 по московскому времени 14 января комментариев читателей не было ни одного позитивного в отношении самого Гуайдо или его заявления.

Следует отметить, что сайт laiguana.tv позволяет вести дискуссии и не запрещает высказывать у себя никакие мнения, за исключением расистских оскорблений и прямых угроз оппонентам. Безпалько объяснил, почему из Тихановской можно сделать «второго Гуайдо» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

23 января 2019 года Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу.

Через несколько часов президент США Дональд Трамп признал его главой государства.

Несмотря на то, что вслед за США ещё около 50 стран мира признали Гуайдо лидером Венесуэлы, а финансовые организации США и некоторых других стран предоставили в его распоряжение замороженные ранее фонды венесуэльского государства, ему не удалось добиться никакой реальной власти в стране.