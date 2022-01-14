В Жамбылской области Казахстана во время массовых беспорядков погибла россиянка, сообщило 14 января посольство России

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбылская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения», — сообщило ведомство.

Женщину убили, когда она выходила с работы.

Российское консульство прорабатывает вопрос об оказании семье погибшей россиянки материальной помощи.

Посольство также обратилось к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить семье погибшей материальную помощь. Роман Юнеман: Русские в Казахстане должны жить как граждане первого, а не второго сорта © commons.wikimedia.org, Роман Юнеман

Также ведомство направило запрос в правоохранительные органы Казахстана. Российская сторона рассчитывает, что преступников установят и накажут по всей строгости закона.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых и пропавших без вести.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.