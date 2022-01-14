«Привычка зазывать к себе есть только у наших западных коллег», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не будет никого «зазывать» к себе, но если подобное предложение поступит от Казахстана, то в России его обязательно рассмотрят.
С первых дней 2022 года в Казахстане начались акции протеста. Изначально они были мирными: люди требовали снижения взлетевших цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства переросли в настоящий мятеж, в ходе которого погибло несколько десятков человек и более тысячи пострадали.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ, на что почти сразу отреагировала Россия, отправив в Казахстан своих миротворцев.
Отдельные западные представители оценили это как проявление имперских амбиций Российской Федерации и желание Москвы «заполучить» территории Казахстана.