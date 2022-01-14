Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, в том числе по теме приглашения Казахстана в Союзное государство России и Белоруссии

«Привычка зазывать к себе есть только у наших западных коллег», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Российская Федерация не будет никого «зазывать» к себе, но если подобное предложение поступит от Казахстана, то в России его обязательно рассмотрят.

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Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции недовольства переросли в настоящий мятеж, в ходе которого погибло несколько десятков человек и более тысячи пострадали.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ, на что почти сразу отреагировала Россия, отправив в Казахстан своих миротворцев.

Отдельные западные представители оценили это как проявление имперских амбиций Российской Федерации и желание Москвы «заполучить» территории Казахстана.