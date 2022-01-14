«Он состоялся как отец, шоумен и даже как Владимир Александрович Зеленский. Он не состоялся как институция. То есть, условно говоря, как человек, который поставит подпись под документом, который формирует огромное число людей, которые должны быть в окружении, если сформировать такую строчку в документе», — сказал эксперт.
При этом Бортник отметил, что на бытовом уровне Зеленский честный и хороший человек, «но это не профессия». Он убежден, что президент Зеленский не справился со своей главной задачей выстроить архитектуру компетентной и профессиональной власти.
Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что президент Зеленский наблюдает за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. По его словам, также имеет большое значение критика власти в настоящее время и на этапе избирательной кампании.