Президент Украины Владимир Зеленский состоялся в нескольких ролях, но только не как эффективный руководитель страны. Об этом 13 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Он состоялся как отец, шоумен и даже как Владимир Александрович Зеленский. Он не состоялся как институция. То есть, условно говоря, как человек, который поставит подпись под документом, который формирует огромное число людей, которые должны быть в окружении, если сформировать такую строчку в документе», — сказал эксперт.

Зеленский говорит о мире в Донбассе, а России нужна мирная Украина. Притом вся © cont.ws/@volodymyr666

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков рассказал, что президент Зеленский наблюдает за риторикой потенциальных чиновников через социальные сети, что прямо влияет на его решения о назначении на должности. По его словам, также имеет большое значение критика власти в настоящее время и на этапе избирательной кампании.