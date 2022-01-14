Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что со стороны Москвы диалог с Вашингтоном абсолютно прозрачный: никаких скрытых карт в рукаве у России нет. Об этом он сказал в ходе большой ежегодной пресс-конференции 14 января

«Мы не пытались играть в какие-то игры "проси больше — дадут меньше". Это известная одноходовочка, но у нас все гораздо серьезнее. Мы категорически не приемлем появления на наших границах НАТО. Это "красные линии" по-настоящему, они это знают», — сказал Лавров.

«Пора ехать, ждем, когда ямщик ответит»: Лавров заявил, что терпению России пришел конец © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

К слову, несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.