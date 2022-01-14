Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО пытаются «замотать» процесс переговоров о безопасности. Об этом он сказал в ходе большой ежегодной пресс-конференции 14 января

По словам Лаврова, в поступках представителей США и НАТО читается желание всеми способами замять процесс переговоров по гарантиям безопасности, однако Россия не намерена мириться с таким положением дел.

«Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют», — сказал министр.

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque

Ранее дипломат высказывался о том, что Россия может ответить на угрозы извне имеющимися у нее способами, однако выражал надежду, что это никогда не понадобится.

Между тем, последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.