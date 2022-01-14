Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия коллективного Запада исчерпали чашу терпения Российской Федерации. Об этом он сказал на большой ежегодной пресс-конференции 14 января

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал дипломат.

«Запад зарвался»: Лавров отреагировал на требование «вернуть войска в казармы» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Между тем, последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, несколько дней назад Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.