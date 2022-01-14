Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели тренировки по противовоздушной обороне (ПВО) в пункте базирования. Об этом сообщает 14 января пресс-служба Минобороны РФ

В учениях приняли участие экипажи фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Черноморский флот начал учения в Крыму © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«По замыслу учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки», — отмечается в сообщении.

Расчёты ПВО боевых кораблей своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.

Отмечается, что учения проводились согласно плану боевой подготовки флота, условные цели имитировались электронным способом.