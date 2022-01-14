В учениях приняли участие экипажи фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
«По замыслу учения авиация условного противника предприняла попытку авианалёта на главную базу Тихоокеанского флота. Экипажи кораблей отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки», — отмечается в сообщении.
Расчёты ПВО боевых кораблей своевременно обнаружили и взяли на сопровождение цели, а при входе воздушных объектов в зону досягаемости средств противовоздушной обороны условно уничтожили их.
Отмечается, что учения проводились согласно плану боевой подготовки флота, условные цели имитировались электронным способом.