«18 января Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ. Она посетит Москву с рабочим визитом, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Бербок», — сообщила Захарова.
Глава МИД ФРГ подтвердила, что собирается приехать в Москву. Темой встречи станет обсуждение предложений РФ всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе, пояснила она
Бербок заявила о необходимости вести переговоры как в рамках ОБСЕ, так и нормандского формата. По ее словам, ЕС прикладывает все силы с целью избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
По данным МИД Украины, накануне переговоров с Лавровым, 17 января, глава МИД ФРГ совершит визит на Украину.