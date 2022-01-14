Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 18 января обсудит с главой МИД Сергеем Лавровым предложения по гарантиям безопасности. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«18 января Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ. Она посетит Москву с рабочим визитом, это будет первая очная встреча двух министров после назначения Бербок», — сообщила Захарова.

Глава МИД ФРГ заявила, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям ЕС © REUTERS, Omer Messinger

Бербок заявила о необходимости вести переговоры как в рамках ОБСЕ, так и нормандского формата. По ее словам, ЕС прикладывает все силы с целью избежать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

По данным МИД Украины, накануне переговоров с Лавровым, 17 января, глава МИД ФРГ совершит визит на Украину.