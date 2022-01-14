Отмечается, что Алия Назарбаева удалила свои аккаунты в Instagram и Facebook или полностью ограничила к ним доступ.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что дочь Назарбаева, судя по меткам геолокации в Instagram, пишет из Дубая.
Алия Назарбаева первой из семейства экс-президента прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Она выразила соболезнования семьям погибших во время погромов и выразила надежду, что этот «жестокий урок станет последним в истории» Казахстана.
Остается неизвестным, где находится сам Нурсултан Назарбаев. Как утверждает его пресс-секретарь, он находится в столице Казахстана Нур-Султане.