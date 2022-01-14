Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила либо скрыла свои аккаунты в соцсетях из-за меток геолокации, сообщило 14 января издание Znak

Отмечается, что Алия Назарбаева удалила свои аккаунты в Instagram и Facebook или полностью ограничила к ним доступ.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что дочь Назарбаева, судя по меткам геолокации в Instagram, пишет из Дубая. «Где Назарбаев?» В Казахстане раскроют новые детали сорвавшегося госпереворота © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Алия Назарбаева первой из семейства экс-президента прокомментировала массовые беспорядки в Казахстане. Она выразила соболезнования семьям погибших во время погромов и выразила надежду, что этот «жестокий урок станет последним в истории» Казахстана.

Остается неизвестным, где находится сам Нурсултан Назарбаев. Как утверждает его пресс-секретарь, он находится в столице Казахстана Нур-Султане.