НАТО не намерено идти на компромиссы в плане расширения на восток. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио, передает 14 января РИА Новости

По словам генсека Альянса, сейчас наступил критический момент для безопасности в Европе, и России нужно донести позицию всех союзников по НАТО. «Более радикальный договор»: назван альтернативный способ остановить продвижение НАТО © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет. Также ключевым является наше право на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части НАТО», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО предложила России продолжать диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов снижения рисков инцидентов и т. д.

Ранее Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.