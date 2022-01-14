Издание пишет, что «Орск», скорее всего, направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. И судя по осадке корабля, он идет сильно нагруженным.
В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов. По сообщениям зарубежных СМИ, они участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс», в рамках которой доставляют грузы для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.