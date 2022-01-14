Большой десантный корабль Военно-морского флота РФ «Орск» прошел пролив Босфор и вошел в акваторию Средиземного моря. Об этом 14 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на публикации в соцсетях стамбульских наблюдателей

Стартовали учения в Восточном военном округе РФ © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более 10 боевых кораблей и вспомогательных судов. По сообщениям зарубежных СМИ, они участвуют в операции под названием «Сирийский экспресс», в рамках которой доставляют грузы для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.