В Восточном военном округе РФ начата проверка боеготовности войск в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022». Об этом сообщает 14 января РИА Новости

«Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении. «Объединяющей повестки вообще нет»: Грушко подвел итог встречи Россия-НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В частности, оценивается готовность войск ВВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния по территории России и возможности транспортной инфраструктуры для перевозки войск.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на 2022 год в России запланированы учения «Восток» и «Гром». Они пройдут на востоке России и в областях, граничащих с Украиной. В рамках учений «Гром» проведут учения Стратегические ядерные силы России.