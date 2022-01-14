Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал, каким может быть ответ Москвы на возможные провокации со стороны США. Идет ли речь о мероприятиях по линии Военно-морского флота (ВМФ), он ответил в интервью RTVI

«В американской стилистике опциональность политики внешней, военной — это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег», — сказал Рябков.

Россия «сфабрикует» повод для «вторжения» на Украину - Белый дом © REUTERS, Kevin Lamarque Владимир Путин многократно называл возможные меры Москвы, в том числе по линии ВМФ, если дело пойдет «совсем в направлении провоцирования России». Однако замглавы МИД подчеркнул, что российская сторона крайне не настроена на такой исход событий, поэтому лучше решить вопрос на уровне дипломатии.

На прямой вопрос о развертывании российской военной инфраструктуры в Латинской Америке, например в Венесуэле или на Кубе, Рябков не дал прямого ответа, заявив, что не хочет ничего подтверждать, однако исключать такой вариант он тоже не стал.

На днях в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Москва предлагала подписать договор о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.