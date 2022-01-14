Отключение России от системы международных платежей SWIFT повредило бы странам Запада, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в интервью WirtschaftsWoche 14 января

Специалист пояснил, что отключение России от SWIFT создало бы значительные проблемы на рынке. В таком случае понесли бы ущерб финансовые организации, связанные контактами с Россией. США опоздали с санкциями: почему Россия спокойно проживет и без SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — подчеркнул Хермес.

Также отключение от системы SWIFt подтолкнуло бы РФ к усилению экономических связей с Китаем, отметил представитель ФРГ, а это невыгодно Западу.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что США и страны ЕС обсуждают возможность ввести санкции против России из-за Украины, в том числе отключить РФ от системы SWIFT. В РФ для предупреждения подобных рисков создана Система передачи финансовых сообщений Банка России.