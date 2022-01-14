Специалист пояснил, что отключение России от SWIFT создало бы значительные проблемы на рынке. В таком случае понесли бы ущерб финансовые организации, связанные контактами с Россией.
«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — подчеркнул Хермес.
Также отключение от системы SWIFt подтолкнуло бы РФ к усилению экономических связей с Китаем, отметил представитель ФРГ, а это невыгодно Западу.
Ранее в западных СМИ сообщалось, что США и страны ЕС обсуждают возможность ввести санкции против России из-за Украины, в том числе отключить РФ от системы SWIFT. В РФ для предупреждения подобных рисков создана Система передачи финансовых сообщений Банка России.