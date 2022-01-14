Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал неэффективность американских санкций против других стран. Такое заявление он сделал 13 января в ходе брифинга в Белом доме, пишет «Интерфакс»

Кто владеет Украиной - тот главный: в Киеве заявили, что РФ будет «вытирать ноги» о США © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — ответил Салливан.

Ранее советник американского лидера заявлял, что в случае эскалации на Украине, санкции против РФ могут стать частью доступного инструментария во влиянии на Москву, однако у Вашингтона есть и другие рычаги воздействия.

Салливан неоднократно подчеркивал, что цель США и их союзников не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.