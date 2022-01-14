Один из журналистов, присутствовавших на брифинге, поинтересовался у советника, насколько эффективными он считает санкции, введенные США ранее против других стран. В качестве примера корреспондент привел Иран, который под влиянием ограничений согласился заключить договоренности по своей атомной программе.
«Я не буду утверждать, что санкции — это панацея», — ответил Салливан.
Ранее советник американского лидера заявлял, что в случае эскалации на Украине, санкции против РФ могут стать частью доступного инструментария во влиянии на Москву, однако у Вашингтона есть и другие рычаги воздействия.
Салливан неоднократно подчеркивал, что цель США и их союзников не в том, чтобы «ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам.