Учения пройдут в несколько этапов. Часть маневров будет проведена в Норвежском море, часть — на территории северной и центральной части Норвегии.
Помимо национальных вооруженных сил Норвегии, в учениях примут участие военные около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек. Это крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов.
Отмечается, что НАТО планирует задействовать в учениях две авианосных ударных группы под предводительством американского корабля USS Harry S. Truman и британского HMS Prince of Wales.
Ранее по итогам проведенных испытаний Госкомиссия РФ рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».