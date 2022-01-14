На территории Норвегии в марте—апреле 2022 года пройдут учения Cold Response с участием сил НАТО. Об этом оперативное командование вооруженных сил Норвегии предупредило командование Северного флота России, передает РИА Новости

Учения пройдут в несколько этапов. Часть маневров будет проведена в Норвежском море, часть — на территории северной и центральной части Норвегии.

«Объединяющей повестки вообще нет»: Грушко подвел итог встречи Россия-НАТО © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отмечается, что НАТО планирует задействовать в учениях две авианосных ударных группы под предводительством американского корабля USS Harry S. Truman и британского HMS Prince of Wales.

Ранее по итогам проведенных испытаний Госкомиссия РФ рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».