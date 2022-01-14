Учения пройдут в несколько этапов. Часть маневров будет проведена в Норвежском море, часть — на территории северной и центральной части Норвегии.

«Объединяющей повестки вообще нет»: Грушко подвел итог встречи Россия-НАТО
«Объединяющей повестки вообще нет»: Грушко подвел итог встречи Россия-НАТО
© РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
Помимо национальных вооруженных сил Норвегии, в учениях примут участие военные около 28 государств-членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек. Это крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом с 1980-х годов.

Отмечается, что НАТО планирует задействовать в учениях две авианосных ударных группы под предводительством американского корабля USS Harry S. Truman и британского HMS Prince of Wales.

Ранее по итогам проведенных испытаний Госкомиссия РФ рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон».