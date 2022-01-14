По его мнению, участие США в переговорах по гарантиям безопасности с Россией — не что иное как «отвод глаз» сговора американского президента с Москвой.
«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать (повода —ред.) обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку-2"», — написал Минин.
Он уверен, что это единственное логичное объяснение происходящего, так как «непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой».
Газопровод «Северный поток-2» уже построен и готов поставлять газ мощностью в 55 миллиардов кубометров в год в Германию. Ввести объект в строй должны были в начале 2022 года, однако немецкая сторона запросила «Газпром» привести в соответствие с европейским законодательством свою «дочку». В итоге процесс сертификации затянулся.
В это время в руководстве США объявили, что делают все возможное, чтобы замедлить процесс введения в строй «СП-2». Таким способом в Вашингтоне решили влиять на поведение России в отношении Украины.
Однако спустя всего пару дней сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом, что было расценено частью западных политиков как сговор Байдена и Москвы.