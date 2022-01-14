Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку-2», так как «работает на Кремль». Такое мнение в своей авторской колонке издания «Страна.ua» 14 января опубликовал заместитель главного редактора Максим Минин

Кто владеет Украиной - тот главный: в Киеве заявили, что РФ будет «вытирать ноги» о США © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать (повода —ред.) обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку-2"», — написал Минин.

Он уверен, что это единственное логичное объяснение происходящего, так как «непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой».

Газопровод «Северный поток-2» уже построен и готов поставлять газ мощностью в 55 миллиардов кубометров в год в Германию. Ввести объект в строй должны были в начале 2022 года, однако немецкая сторона запросила «Газпром» привести в соответствие с европейским законодательством свою «дочку». В итоге процесс сертификации затянулся.

В это время в руководстве США объявили, что делают все возможное, чтобы замедлить процесс введения в строй «СП-2». Таким способом в Вашингтоне решили влиять на поведение России в отношении Украины.

Однако спустя всего пару дней сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом, что было расценено частью западных политиков как сговор Байдена и Москвы.