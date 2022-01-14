Украинцам не стоит относиться серьезно к словам советника президента Украины Олега Устенко о возможности применения продуктовых карт, поскольку наверняка он просто проверял реакцию на идею. Об этом 13 января в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Олег Устенко — человек опытный, и как экономист. Он очень осторожный. Это больше, как я понимаю, проработка вопроса. Но, если говорить о самой идее, то она, мне кажется, не верная. Поскольку в целом это возвращает нас в советское время, когда был дефицит… А если не говорить про советское время, то это американская идея… Но структура бедности в США и Украине разная», — заявил он.

Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты. По его словам Устенко, в случае реализации негативного сценария из-за инфляции государство защитит наименее имущих. Спивак объяснил обман с карточками на еду на Украине © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Ранее политолог Дмитрий Спивак заявил, что далеко не все нуждающиеся украинцы смогут воспользоваться продуктовыми карточками через цифровое мобильное приложение «Дия» и получить помощь.