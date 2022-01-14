Племянник экс-презиеднта Нурсултана Назарбаева Самат Абиш не был отправлен в отставку с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, он в отпуске. Об этом заявили 14 января в пресс-службе КНБ, передает Sputnik

«В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — сообщила пресс-служба КНБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бездействие ряда подразделений силового ведомства во время массовых беспорядков в стране. Он снял с должности председателя КНБ Казахстана Карима Масимова. Миротворцы в Казахстане. Первый опыт и участие Белоруссии в наведении порядка © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

На Масимова было заведено дело по факту государственной измены. Также в Казахстане задержали двух его экс-заместителей — начальника службы специального назначения "А" Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.

С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Затем на акциях стали звучать требования отставки Назарбаева и другие политические призывы. Начались столкновения демонстрантов с полицией, погромы и мародерство, поджоги зданий и машин.

В стране был введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 10 января власти заявили о стабилизации обстановки в стране.