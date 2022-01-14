«В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — сообщила пресс-служба КНБ.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бездействие ряда подразделений силового ведомства во время массовых беспорядков в стране. Он снял с должности председателя КНБ Казахстана Карима Масимова.
На Масимова было заведено дело по факту государственной измены. Также в Казахстане задержали двух его экс-заместителей — начальника службы специального назначения "А" Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина.
С начала января в Казахстане начались протесты, формальным поводом которых стал двукратный рост цены на газ. Затем на акциях стали звучать требования отставки Назарбаева и другие политические призывы. Начались столкновения демонстрантов с полицией, погромы и мародерство, поджоги зданий и машин.
В стране был введен режим ЧП. По запросу Токаева в страну прибыли миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 10 января власти заявили о стабилизации обстановки в стране.