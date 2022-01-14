«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — написал Жданов.
По его мнению, престиж США на мировой арене сегодня невозможен без контроля над Украиной, именно поэтому Вашингтон готов оказывать Киеву разностороннюю помощь, в том числе вооружениями и боеприпасами.
Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину со дня на день. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.
Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, однако западная и украинская риторика в отношении России не изменилась. В Москве оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.