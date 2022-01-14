Возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением США, поэтому вопрос контроля Киева стал для Вашингтона жизненно важным вопросом. Такое заключение в своей колонке для «Главреда» 14 января опубликовал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов

«Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться», — написал Жданов.

По его мнению, престиж США на мировой арене сегодня невозможен без контроля над Украиной, именно поэтому Вашингтон готов оказывать Киеву разностороннюю помощь, в том числе вооружениями и боеприпасами. Анатомия контроля. США проникли во все институции Украины, теперь они - в Минобороны © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину со дня на день. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.

Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, однако западная и украинская риторика в отношении России не изменилась. В Москве оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.