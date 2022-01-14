Украина выполняет один из трех критериев для членства в НАТО, и он не положителен для страны. Такое мнение 13 января выразил военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала «Наш»

«Есть три категории, когда страну начинают рассматривать (для вступления в НАТО — ред.). Во-первых, нужно находиться в европейском театре военных действий. Украина находится. Во-вторых, вести политический диалог со странами НАТО, в том числе и с Венгрией, которая требует от Украины решить языковой вопрос. В-третьих, делает ли что-то наша страна для того, чтобы мы соответствовали стандартам, или нет? Ничего не делает», — рассказал Стариков.

Ранее лидер политической силы «Наши» Евгений Мураев заявил, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО. НАТО попросила о безусловном диалоге с Россией. И охладила пыл Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

При этом украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Запад и США настаивают на том, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем в европейкой системе безопасности, поэтому будут уходить от прямой конфронтации путем временного блокирования вступления Украины.