Агентство Bloomberg 14 января сообщило, что США вынуждены оказывать давление на своих европейских партнеров, поскольку до сих пор не смогли договориться с ними о конкретных санкциях в отношении России на тот случай, если Москва решит вторгнуться на Украину

В четверг, 13 января, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично признал, что США и Европа не полностью договорились относительно санкционных мер для РФ.

В то же время он подчеркнул, что стороны едины в самой сути вопроса: в случае обострения ситуации вокруг Украины Москву ждут «серьезные экономические последствия».

«Означает ли это, что у США и Европы будет совершенно одинаковый вплоть до мельчайших деталей список? Нет», — заявил Салливан. «Будем бомбить Брюссель». Как США хотят «наказать» Путина и Россию © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Давление США на союзников Bloomberg оценил как свидетельство «растущего чувства нетерпения в администрации [президента США Джо] Байдена по поводу европейской позиции». При этом агентство сообщило, что трудности в выработке единого решения связаны с отсутствием ясности, какие именно меры может принять Москва в отношении Киева.

«Помимо отправки войск это может включать любые попытки организовать государственный переворот против президента Украины Владимира Зеленского или другие действия по дестабилизации его правительства», — говорится в публикации.

Журналисты Bloomberg напомнили, что американцы и европейцы работали над пакетом санкций против России несколько месяцев. Речь шла о том, что они будут направлены против российских банков, включать контроль за экспортом передовых технологий в ключевых отраслях промышленности и высокотехнологичных товаров, а также Россию планировали отключить от международной платежной системы SWIFT.

Однако отдельные члены ЕС подняли вопрос о влиянии этих мер на их собственную экономику. В частности, возможность заморозки Россией поставок газа.