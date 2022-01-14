Хакеры взломали Украину и пообещали месть «за Волынь»

Хакеры взломали сайты министерства образования и науки, министерства иностранных дел и министерства аграрной политики и продовольствия Украины. На страницах ведомств 14 января появились записи с угрозами

Как заявили хакеры, личные данные украинцев теперь якобы загружены в некую «общую сеть», а данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления. Волынь и Броды. Историческая память Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — гласит обращение, которое хакеры разместили на сайтах.

В октябре хакеры атаковали сайт Киевского международного института социологии. Это случилось после того, как КМИС обнародовал результаты исследования, согласно которому снизился рейтинг президента Украины.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ