«Я не хочу ничего ни подтверждать, (…) ни исключать… Все зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе, и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас», — отметил Рябков.
Представитель МИД подчеркнул, что российская сторона не хочет этого, дипломаты должны договориться.
Ранее состоялись переговоры Россия — США в Женеве, переговоры с НАТО в Брюсселе и встреча в Вене в формате ОБСЕ.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что один из конкретных результатов переговоров — готовность США обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности. Но, по его словам, он должен обсуждаться в связке с нерасширением НАТО на восток.