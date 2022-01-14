Замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью каналу RTVI 13 января допустил возможность размещения ракетных баз Россиии на кубе и в Венесуэле в случае игнорирования США предложений по гарантиям безопасности

«Я не хочу ничего ни подтверждать, (…) ни исключать… Все зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе, и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас», — отметил Рябков.

Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее состоялись переговоры Россия — США в Женеве, переговоры с НАТО в Брюсселе и встреча в Вене в формате ОБСЕ.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что один из конкретных результатов переговоров — готовность США обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности. Но, по его словам, он должен обсуждаться в связке с нерасширением НАТО на восток.