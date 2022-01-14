Украине нужно сохранить свое внеблоковое положение, чтобы уцелеть экономически и фактически. Об этом 13 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Не дай бог у нас появится реальный шанс присоединения к НАТО, для нас это просто означает война. Полноценная война. В нормальной логике это не случится. Но может сложиться ситуация, что война где-то продолжается. И с целью того, чтобы осложнить ситуацию для России, нас формально могут принять в НАТО для того, чтобы открыть новый фронт», — заявил эксперт.

По его словам, у Украины не было серьезных проблем, пока она не выбирала чью-то сторону. Как только страна «исторически выбирает чью-то сторону, наступают плохие времена».

Украине пора вести прямые переговоры с Россией - Бортник © Руслан Бортник Евгений Мураев заявил, что Украина должна решить вопрос с Крымом и Донбассом, а после получить одобрение украинцев на запрос о членстве в НАТО.

При этом украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Запад и США настаивают на том, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем в европейкой системе безопасности, поэтому будут уходить от прямой конфронтации путем временного блокирования вступления Украины.