Время для решения своих проблем очень сжалось для Украины, поэтому стратегические решения придётся принимать через два-три месяца. Об этом 13 января заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Украинским гражданам не хватает заботы со стороны руководства государства. И ситуация вокруг Украины стремительно меняется. Время сжалось. У нас осталось два или максимум три месяца, и будут приниматься какие-то решения. Или эскалация будет переходить на ступеньку выше, что будет создавать огромные риски для нас», — заявил Бортник.

На сложное положение страны, по его словам, накладывается также внутреннее противостояние между элитами, которые «раскололись на пропрезидентские и антипрезидентские», и большие антирейтинги власти. Время феодалов. Как живет глубинная Украина

Ранее Бортник заявил, что Украине нужно сохранить свое внеблоковое положение, чтобы уцелеть экономически и фактически. По его словам, у Украины не было серьезных проблем, пока она не выбирала чью-то сторону. Как только страна «исторически выбирает чью-то сторону, наступают плохие времена».