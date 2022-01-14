Законопроект о санкциях против лиц, связанных с газопроводом «Северный поток - 2», не набрал достаточно голосов в Сенате США, сообщает Reuters

Документ набрал 55 голосов из необходимых 60. 43 сенатора проголосовали против.

Сенаторы США проголосуют по санкциям в отношении «Северного потока — 2» © CC0, Pixabay

В случае вступления санкций в силу им был бы запрещен въезд в США, также это означало бы заморозку активов юридических и физических лиц в стране и запрет вести бизнес с представителями США.

«Северный поток-2» готов к запуску. В ноябре в Германии приостановили процесс его сертификации.

Немецкий регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора. Это необходимо для соответствия проекта «Северного потока-2» законодательству ЕС.