Документ набрал 55 голосов из необходимых 60. 43 сенатора проголосовали против.
Законопроект обязывал ввести санкции против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, и ряда их сотрудников.
В случае вступления санкций в силу им был бы запрещен въезд в США, также это означало бы заморозку активов юридических и физических лиц в стране и запрет вести бизнес с представителями США.
«Северный поток-2» готов к запуску. В ноябре в Германии приостановили процесс его сертификации.
Немецкий регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора. Это необходимо для соответствия проекта «Северного потока-2» законодательству ЕС.