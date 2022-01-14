США на переговорах с Россией договариваются и идут на уступки, чтобы сохранить хоть какое-то свое влияние на мировой арене. Об этом 13 января заявил в эфире телеканала «Наш» политолог Александр Лазарев

«Часть украинского политикума мыслит еще категориям 2013-2014 годов, когда была задействована концепция сдерживания развития континентальных империй, но сейчас концепции изменились, конфигурация сил другая. Сейчас США идут на уступки России, договариваются с ней для того, чтобы сохранить свое хоть какое-то влияние. США уступают РФ, начиная с Каспийского договора, который не подписывался 20 лет», — рассказал политолог.

Ранее украинский экономист Алексей Кущ выразил мнение, что геополитические настроения крупнейших влиятельных стран мира, которые начали процесс пересмотра стратегических отношений с союзниками и оппонентами, сильно изменились за прошедший год. По его словам, в настоящее время на планете формируются пять альтернативных миров.

Также политический консультант Сергей Быков высказался о том, что переговоры США и России имеют стратегический и долгосрочный посыл в будущее, поэтому стороны будут искать для себя выгоду, а итоги будут известны только президентам двух стран.