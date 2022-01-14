Обозреватель из Венесуэлы Андрес Пьерантони в интервью изданию Украина.ру объяснил, что у РФ имеются веские причины для того, чтобы препятствовать дальнейшему продвижению НАТО на восток

В случае вступления в военный блок Украины и размещении там американских ракет уязвимость РФ резко возрастёт. Подлётное время таких ракет до Москвы может составить около 10 минут, а в случае гиперзвуковых ракет — пяти. Это будет нарушением стратегического паритета, указал эксперт.

«Можно рассматривать американские "оборонительные" пусковые ракетные установки (которые легко переделываются под ударные ракеты) в Восточной Европе, как, в известной степени, повторение ситуации, когда у США было ядерное оружие, а у СССР — нет», — считает Пьерантони.

«Самые разные»: Путин озвучил варианты ответа РФ на расширение НАТО на восток © CC0, Pixabay

Естественно, Россия будет всеми средствами стремиться избежать такой ситуации, указал обозреватель.

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