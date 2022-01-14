В случае вступления в военный блок Украины и размещении там американских ракет уязвимость РФ резко возрастёт. Подлётное время таких ракет до Москвы может составить около 10 минут, а в случае гиперзвуковых ракет — пяти. Это будет нарушением стратегического паритета, указал эксперт.
«Можно рассматривать американские "оборонительные" пусковые ракетные установки (которые легко переделываются под ударные ракеты) в Восточной Европе, как, в известной степени, повторение ситуации, когда у США было ядерное оружие, а у СССР — нет», — считает Пьерантони.
Если Россия позволит, чтобы Украина стала членом НАТО, то она лишится равноценных возможностей для обороны, и США смогут диктовать ей свои правила игры.
Естественно, Россия будет всеми средствами стремиться избежать такой ситуации, указал обозреватель.
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