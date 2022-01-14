Эксперт из Венесуэлы Андрес Пьерантони в интервью изданию Украина.ру рассказал о сильном внутреннем расколе в США, который приводит к внутренней нестабильности этой страны – питательной среде для различного рода авантюр

Он напомнил, что несколько дней назад на мероприятиях, посвященных годовщине атаки на Капитолий 6 января прошлого года, практически отсутствовали высокопоставленные политики из Республиканской партии.

«Таким образом, республиканцы, за редким исключением, фактически отказываются осудить предпринятый экстремистами штурм, что ярко показывает глубину раскола», — указал Пьерантони.

Видеманн пояснил, был ли штурм Капитолия провокацией © РИА Новости

Внутренняя и внешняя политика США сильно влияют друг на друга, рассказал эксперт, и указал, что нестабильность в стране, всё ещё являющейся сильнейшей в военном отношении в мире, не может не вызывать беспокойства.

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