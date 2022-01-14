Он напомнил, что несколько дней назад на мероприятиях, посвященных годовщине атаки на Капитолий 6 января прошлого года, практически отсутствовали высокопоставленные политики из Республиканской партии.
«Таким образом, республиканцы, за редким исключением, фактически отказываются осудить предпринятый экстремистами штурм, что ярко показывает глубину раскола», — указал Пьерантони.
Он добавил, что использование внешней политики в целях внутриполитической борьбы — очень распространённый в США приём.
Внутренняя и внешняя политика США сильно влияют друг на друга, рассказал эксперт, и указал, что нестабильность в стране, всё ещё являющейся сильнейшей в военном отношении в мире, не может не вызывать беспокойства.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.