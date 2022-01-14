Он рассказал об отчёте Министерства обороны США, опубликованном в начале ноября прошлого года, в  говорится о том, что к 2027 году китайская армия достигнет паритета с США в области современных военных технологий.

Пекин может силой вернуть контроль над Тайванем – китайский генерал
Пекин может силой вернуть контроль над Тайванем – китайский генерал
© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом случае Китай сможет вернуть себе Тайвань, указал эксперт.

«В связи с этим, для Пентагона важно подчинить Россию до этого времени, сделать, чтобы Россия перестала быть союзником Китая и чтобы можно было, к примеру, вновь начать строительство военных баз в Центральной Азии», — продолжил Пьерантони.

С полным текстом интервью венесуэльского политолога можно ознакомиться здесь.