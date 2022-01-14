Россия фактически спасла власть нынешнего президента Токаева, в обмен на что могла требовать преференций, заявил эксперт.
«Казахстан все это время проводил довольно мягкую дерусификацию, и, с их точки зрения, мудрую. Она, с одной стороны, неумолимая и постепенная, а с другой — не настолько громкая, чтобы бесить официальную Россию…Я думаю, что в этом плане ничего свернуто, к сожалению, не будет. Свой шанс остановить это мы профукали», — сказал Юнеман.
Однако изменения в структуре казахстанской политики ожидаемы, так как впервые за 30 лет Нурсултан Назарбаев потерял властные рычаги, отметил собеседник издания.
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