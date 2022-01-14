Если конфликт в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Белоруссия будет просто стоять и смотреть, заявил эксперт.
«Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины. Откуда будут «клещи»? Не с российской территории же, а с белорусской», — сказал Абзалов.
Эксперт также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко убрал из Конституции республики пункт о неразмещении ядерных вооружений на территории страны.
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