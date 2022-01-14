Белоруссия имеет все шансы стать плацдармом для военных действий РФ против Украины, а в случае возобновления конфликта в Донбассе просто промолчит. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Если конфликт в Донбассе перерастет в активные боевые действия, Белоруссия будет просто стоять и смотреть, заявил эксперт.

«Если же конфликт перерастет в войну между Россией и Украиной, Белоруссия станет плацдармом, с которого будут осуществляться боевые действия на территории Украины. Откуда будут «клещи»? Не с российской территории же, а с белорусской», — сказал Абзалов.

Эксперт также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко убрал из Конституции республики пункт о неразмещении ядерных вооружений на территории страны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.