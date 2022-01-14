Во время прохождения отопительного сезона на Украине конфликт между олигархом Ринатом Ахметовым и президентом Владимиром Зеленским "встал на паузу". Зеленский опасается резких шагов. О причинах этого рассказал политолог Энрике Менендес

У Зеленского нет инструментов, чтобы чинить препятствия энергокомпании Ахметова ДТЭК в период отопительного сезона, заявил эксперт.

«Это же частная компания, которая частным образом что-то закупает. Тем более, что тоже прозвучало официальное заявление ДТЭК о том, что они будут делать все, чтобы их электростанции работали…ДТЭК сделал официальное заявление о том, что будут все силы прилагаться для того, чтобы отопительный сезон прошел как надо. Поэтому они решают свои проблемы сами, независимо от государства», — сказал Менендес. Суд разрешил ДТЭК Ахметова не платить за электричество © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Здесь государство, во-первых, не может создать какие-то проблемы, а, во-вторых, это ни к месту, так как государство же и обвинят в произошедшем энергокризисе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.