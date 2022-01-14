Политика первого президента Казахстана по "мягкой" дерусификации продолжится даже после того, как Россия фактически спасла казахстанские власти от краха. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российский независимый политик Роман Юнеман

Политика Нурсултана Назарбаева заключалась в постепенной, неумолимой, но мягкой дерусификации страны, подчеркнул эксперт. Эта политика не будет изменена, уверен Юнеман.

«Я думаю, что в этом плане ничего свернуто, к сожалению, не будет. Свой шанс остановить это мы профукали. Посмотрим, я хотел бы ошибаться, очень хотел бы…Но, тем не менее, сейчас начнется интересный период. В ближайший год за Казахстаном будет интересно наблюдать, потому что Токаев обрёл самостоятельность», — сказал собеседник издания. Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Президент Казахстана Токаев будет в дальнейшем проявлять себя как самостоятельную политическую фигуру, хотя курс на дерусификацию останется, заключил Юнеман.

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