Людей Нурсултана Назарбаева ждёт мягкое, но неумолимое отстранение от власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российский независимый политик Роман Юнеман

По Казахстану прошла череда громких отставок: президент Токаев консолидирует власть в своих руках после массовых беспорядков, и люди экс-президента, по всей видимости, принимали участие в столкновениях с властями. В этом контексте судьба Назарбаева туманна, пояснил Юнеман.

«Мы не только не знаем, какой будет судьба Назарбаева, мы даже не знаем, что с ним сейчас. В этом году его просто никто не видел! Что касается его людей, то, думаю, их будет ждать скорее мягкое, но всё же отстранение от всех рычагов власти», — сказал собеседник издания. Всеволод Шимов: Глядя на Казахстан, Лукашенко сохранит для себя полноту власти © vk.com, Всеволод Шимов

Родственники первого президента Казахстана потеряют свои активы, их вытеснят из политики, но публичных наказаний и низведения "в ноль" ожидать не стоит, заключил эксперт.

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