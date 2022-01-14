Ситуация с преследованием экс-президента Украины Петра Порошенко может дойти до края, и Владимир Зеленский решится на радикальные меры. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

Бывший президент Украины и депутат Верховной Рады Петр Порошенко, который собирается спустя месяц отсутствия вернуться на Украину, раздал депутатам задание собрать всю свою поддержку в Киеве. Ранее было опубликовано заявление украинских силовиков о том, что Порошенко арестуют после пересечения границы.

Порошенко на данный момент находится под гарантиями посольств стран Запада, и поэтому может позволить себе смелые шаги, подчеркнул эксперт.

«Вряд ли Зеленский пойдёт на то, чтобы полностью "бить горшки" с посольством США или Западом. Это не означает исключения того, что ситуация может дойти до края. Когда его будут брать "на слабо", и он решит, что ему сойдет это с рук», — сказал Корнилов. «Всё на кон»: Золотарев объяснил, зачем Порошенко возвращается на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Порошенко убедить команду Зеленского в том, что посольство США не будет "играть в игрушки", заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.