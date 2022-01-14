Русские исключены из политической жизни Казахстана, и многие активисты за права русского населения сидят в тюрьме. Об этом в интервью Украина.ру рассказал независимый российский политик Роман Юнеман

Русские продолжают уезжать из Казахстана, так как в этой стране они находятся на положении граждан второго сорта, подчеркнул эксперт. Для того чтобы "пробиться" в республике, русским приходится в прямом смысле этого слова родниться с казахами, либо полностью забыть о своей национальности, указал Юнеман.

«В Казахстане были активисты, которые пытались защищать права русского населения. Они все сидят в тюрьме. Поэтому мне очень жаль, что Россия не использовала для улучшения положения русских нынешний момент, когда мы, по сути, спасли Токаева», — сказал эксперт. В Казахстан прибыли белорусские миротворцы - СМИ © Открытые источники

Шанс защитить русскую повестку в Казахстане был упущен, и, несмотря на помощь России в сохранении властью Казахстана своих полномочий, смены политики по отношению к русским в стране не произошло, заключил эксперт.

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