Основная структурная единица власти в Казахстане - род, а не жуз, как полагают многие. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российский независимый политик, эксперт по Казахстану Роман Юнеман

После массовых беспорядков в Казахстане к власти начинают перебираться люди президента Токаева, замещая клан Назарбаева, отметил эксперт.

«Вообще важно понимать, что в Казахстане сложилась сложная клановая система. Кстати, страна управляется скорее родами, а не жузами. Структурная единица казахской власти — род, к которому принадлежит тот или иной казах. Почти все казахи знают, кто к какому роду принадлежит. Жуз же — это объединение десятков родов», — сказал Юнеман. Всеволод Шимов: Глядя на Казахстан, Лукашенко сохранит для себя полноту власти © vk.com, Всеволод Шимов

Назначения в Казахстане всегда представлены по родовому принципу — система очень архаична, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.