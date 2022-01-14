После массовых беспорядков в Казахстане к власти начинают перебираться люди президента Токаева, замещая клан Назарбаева, отметил эксперт.
«Вообще важно понимать, что в Казахстане сложилась сложная клановая система. Кстати, страна управляется скорее родами, а не жузами. Структурная единица казахской власти — род, к которому принадлежит тот или иной казах. Почти все казахи знают, кто к какому роду принадлежит. Жуз же — это объединение десятков родов», — сказал Юнеман.
Назначения в Казахстане всегда представлены по родовому принципу — система очень архаична, заключил эксперт.
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