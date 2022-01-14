В Беловежье лидеры Белоруссии и Украины хотели договориться с Борисом Ельциным о дружеской поставке немножко больше газа и нефти, чем было запланировано, иначе бы они замерзли зимой. Об этом рассказал председатель Верховного Совета Белоруссии (1991—1994) Станислав Шушкевич в интервью изданию Украина.ру

Станислав Шушкевич: хотели попросить у Ельцина немножко газа и нефти, а демонтировали СССР © bsdg.by Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от РБ, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Политик пояснил, что сначала они хотели сделать это тайной от Михаила Горбачева, потому что он бы как всегда взял все на себя, и ничего бы не решил, а потом бы говорил, что непричастен.

«Мы с премьером Беларуси Кебичем Вячеславом Францевичем хотели, чтобы об этом никто не знал. В Ново-Огарево, где собрались главы республик 20 октября 1991 года, мне повезло: я нашел несколько минут остаться с Ельциным один на один и позвал его в Беловежскую Пущу «на охоту». Надеялся, что там, зная характер Бориса Николаевича, мы с Кебичем уговорим его поставить нам и нефть, и газ», — вспоминает Шушкевич.

По его словам, когда они собрались, то поняли, что, действуя в рамках существующего закона, не смогут ничего сделать, кроме как обратиться к Горбачеву, чтобы тот разрешил Ельцину поставить энергоносители, и тогда нашлась палочка-выручалочка.

Они поверили во фразу Бурбулиса — «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», и решили, что надо заниматься тем, чем неотложно надо заниматься, а не тем, что хотели делать, добавил он.

Собеседник издания добавил, что Горбачев не стал бы арестовывать подписантов соглашения, так как сам Горбачев впоследствии признавался, что если бы он арестовал их, это была бы гражданская война.

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