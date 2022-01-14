В Казахстане произошел локальный социальный протест, переросший в вооружённый мятеж с целью свержения правящего тандема «Токаев-Назарбаев». Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«У мятежа не было открытого политического лидерства и каких-либо внятных политических требований, в достоверной форме предъявленных власти. Зато, по всем признакам, действовал скрытый центр мятежа, прицельно координировавший самые экстремальные действия по всей стране, особенно захват административных зданий, силовых ведомств и мест хранения оружия», — констатировал Станкевич.

Несомненно, что часть работников правоохранительных органов проявила сначала странную слепоту, а потом панику и трусость, некоторые силовики, даже на самом высоком уровне, прямо содействовали мятежникам, уточнил политолог.

По его словам, отдельная тема, достойная специального расследования — роль в событиях исламистского подполья, а также зарубежных организаторов цветных революций вроде казахского олигарха-эмигранта Мухтара Аблязова, штаб которого находится в Киеве.

Судя по всему, координаторы мятежа намеревались полностью взять под контроль «южную столицу» страны — город Алма-Аты, создать там центр сопротивления и, возможно, альтернативное правительство, после чего навязать президенту Токаеву переговоры о «транзите власти» при международном посредничестве, добавил политик.

Этот план мог бы сработать, если бы мятеж затянулся ещё на несколько дней и вызвал открытый раскол в элите, силовых структурах и армии. Помешала своевременная решительность президента Токаева, обратившегося за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.