О разрушении СССР в результате Беловежских соглашений говорят те, кто их не читал. На самом деле, это было сохранение того, что можно было сохранить. Сохранение Союза республик в форме конфедерации. Об этом рассказал председатель Верховного Совета Белоруссии (1991—1994) Станислав Шушкевич в интервью изданию Украина.ру

Станислав Шушкевич: хотели попросить у Ельцина немножко газа и нефти, а демонтировали СССР © bsdg.by Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от РБ, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Политик уточнил, что подписанты документа не упоминали в соглашении слово «конфедерация», потому что было бы трудно объяснять простым людям, что это такое.

По его словам, достаточно сравнить соглашение о Содружестве Независимых государств и определение конфедерации, и тогда станет понятно, что они сохранили ту форму, которую можно было сохранить, потому что иную сохранить было уже невозможно.

«Просто Михаил Сергеевич Горбачев все время добивался такой формы политического устройства СССР, чтобы можно было назвать ее «конфедерацией», но в то же время чтобы он был начальником над всеми-всеми. Это не получалось. Это провалилось фактически 17 марта 1991 года на референдуме, когда советским гражданам был задан фальшивый вопрос. Это подтвердил провал ГКЧП, когда пытались вновь установить старые советские порядки, но никто не пошел защищать путчистов. Фактически распад продолжается и сейчас», — пояснил Шушкевич.

В соглашение об СНГ констатировано, что легитимная форма распада СССР продолжает существовать, не распад фиксируется, а легитимная форма Содружества — Содружества Независимых государств, добавил он.

Будущее подтвердило правильность этого шага, потому что ни одна капля крови не пролилась после Беловежского соглашения из-за того, что государства юридически стали свободными, заключил собеседник издания.

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