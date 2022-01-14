Ситуация на постсоветском пространстве сегодня никак не может устраивать. Наибольшее возмущение вызывает притеснение русского народа в странах бывшего СССР. Об этом рассказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский: Жалею, что противников СССР не сажали и не расстреливали в 1991-ом © РИА Новости, Илья Питалев

По его словам, на Украине половина населения являются русскими, а их притесняют, в Средней Азии количество русских сократилось в разы по сравнению с тем, сколько их было в советское время, в Прибалтике какая-то фанатичная фашистская ненависть к русским, а некоторые политики из Азербайджана вообще русских называют «свиньями».

«Это что такое? Как мы вообще позволяем, чтобы кто-то мог даже подумать такое сказать?! В Грузии дикая русофобия. Там даже по государственным каналам умудряются материть нашего президента! В царской и советской России такого не было. Поэтому я недоволен ситуацией на постсоветском пространстве. Мы слишком добрые со всеми. Помогаем всем, а в ответ получаем неуважительное отношение к русским. Так не должно быть. Никому помогать не надо!», — категоричен Жириновский.

Постсоветское пространство накалено до предела. На Украине война, в Белоруссии нестабильная внутренняя обстановка и давление западных стран, в Закавказье до сих пор отходят от недавней войны, над Средней Азией нависла угроза со стороны талибов из Афганистана, перечислил политик.

Нынешняя обстановка на постсоветском пространстве крайне сложная и опасная, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.