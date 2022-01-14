Первыми модный плагиат заметили поклонники Лорак, позже к ним присоединились и фанаты Успенской.
«Комбез как у Любы Успенской», «Песни поет хорошие! Но вот наряд убил наповал», «На одном рынке отоваривались?», «Наряд очень смелый. На грани», «Можно вывезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки не вывести никогда», — написали пользователи.
Напомним, обе артистки имеют украинское происхождение. Ани Лорак родилась в Черновикой области, но с 2014 года, после событий на Майдане живет и работает в России. Любовь Успенская родом из Киева, однако покинула его еще в 1977 году, эмигрировав в Италию, а позже в США. Однако все это время артистка продолжала работать на российского зрителя.