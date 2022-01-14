Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью журналисту Дмитрию Гордону призналась, что ей неоднократно поступали предложения о смене гражданства. Соответствующее видео появилось на днях на платформе YouTube

«Я все-таки украинка»: Свитолина высказалась о ситуации в Донбассе © Элина Свитолина/Инстаграм

«Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время. Какие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии.

В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна — Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги. Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину», — сказала Свитолина.

Элина Свитолина — украинская теннисистка, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде, победительница 18 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

В 2021 году спортсменка вышла замуж за коллегу, французского теннисиста Гаэля Монфиса.