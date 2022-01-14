Верховный совет СССР 12 июня 1990 года провозгласил независимость России. Непонятно только, от кого эта независимость была провозглашена. Вот уже тогда Михаил Горбачев должен был дать команду арестовать всех депутатов Съезда народных депутатов СССР. Об этом рассказал председатель ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жириновский: Жалею, что противников СССР не сажали и не расстреливали в 1991-ом © РИА Новости, Илья Питалев

«Я был крайне раздосадован 21 августа, когда увидел, что танки покидают Москву. Тогда стало ясно, что все потеряно. Будь отдана танкам правильная команда, всех бы этих беспредельщиков, а их было всего несколько тысяч человек, разогнали бы. Будь отдан «Альфе» письменный приказ на захват или физическое устранение Ельцина, остальные подонки бы замолкли сразу, почувствовав силу государства», — вспоминает Жириновский.

Собеседник издания добавил, что из-за всяких слабых и безвольных лидеров и генералов мы потеряли такую страну, умей эти «подкаблучники брать на себя ответственность, будь они людьми мужественными и честными, всех негодяев бы быстро раскидали по тюрьмам, а особо отбитых бы и расстреляли, очистили бы наше общество от всякой «демократической» швали».

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