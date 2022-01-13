Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала 13 января оценил реакцию Запада на массовые беспорядки в Казахстане

Казахстан и Украина: кто выводит людей на майданы © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Организация… настолько неадекватно реагировала на события в Казахстане и, в конце концов, пыталась призывать всех к тому, чтобы соблюдать права журналистов, права человека и так далее. Это стыдно. В таких ситуациях надо прямо показывать на причины того, что произошло», — подчеркнул Лавров.

Спекулировать о конспирологических теориях — что к организации беспорядков в Казахстане причастны Запад или Россия — неуместно, отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, причины произошедшего в Казахстане в общих чертах уже понятны, и вскоре власти Казахстана должны представить миру результаты расследования.