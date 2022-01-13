В ходе учений ВСУ провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 Оса-АКМ.
Среди потенциальных целей этого комплекса — беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника противника.
«Мы тренируем личный состав подразделений противовоздушной обороны, потому что должны быть начеку относительно любых возможных действий противника на административной границе с временно оккупированной территорией АР #Крым», — говорится в сообщении пресс-службы ВСУ.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США ждут объяснений со стороны России по поводу военных учений на границе с Украиной.
В течение последних месяцев страны Запада и киевский режим обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В ответ Москва подчёркивает, что РФ никому не угрожает, а перемещение войск по своей территории — её суверенное право.